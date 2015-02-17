路透专访：三星电子将投入巨资以促成长，也考虑收购--投资者关系主管

欧洲汇市：英镑小升，受本周乐观经济数据支撑
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
三星已经成为日益活跃的买家，两年间达成10笔交易。即便如此，公司已经进行的收购规模仍较小，促使一些投资者呼吁三星进行更大规模的收购以提振增长动能。
“我们主要聚焦于那些非常适合三星当前业务的公司的并购交易，而且我们相信从这些交易中得出的技巧和经验，将令未来可能达成更大规模的交易。”Yi说。
截至2014年底，三星电子坐拥61.8万亿(兆)韩元(约合561.4亿美元)现金。
Yi说，随着公司股价和获利下滑，更多价值型基金经理在过去一年买入三星股票。
“他们的主要兴趣是通过股东回报政策提高长期价值，因此他们一直要求增加派息和股票回购，”他说。
Yi拒绝对股票回购或股息计划发表具体评论。熟悉情况的消息人士2月10日告诉路透，三星今年派息可能低于2014年。(完)
(编译 洪曦/杜明霞；审校 郑茵/高琦)
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