三星电子在华供应商被曝使用童工

重发-香港个股：中电和港灯与政府达成新利润管制协议，准许回报率下调至8%
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月10日 - 三星电子 周四称，正在对中国供应商东莞新洋电子有限公司涉嫌使用童工一事进行调查。
美国劳工权益组织中国劳工观察（China Labor Watch）周四发布报告称，东莞新洋电子为其组装线雇佣童工。东莞新洋电子为手机外壳及配件供应商。
三星电子在电邮声明中称，“我们在紧急调查最新指控，将会根据我们的政策采取适当措施，来阻止我们的供应商中发生任何使用童工的情况。”
路透向东莞新洋电子多次致电寻求置评，但都无人接听。
三星电子在6月30日发布的年度可持续发展报告中称，第三方对公司在华的100家供应商进行了审查，没有发现存在使用童工的情况。
三星电子周四称，曾在2013年3月对东莞新洋电子进行过“全面审查”，随后第三方又在同年8月和上个月对该公司进行了审查。
“在这些审查中，均未发现存在童工的情况，”三星电子在电邮声明中称。
但中国劳工观察称，发现了至少五名没有与东莞新洋电子签订合同的“童工”。
中国劳工观察执行主任李强（音） 在声明中称，三星电子的社会责任报告系“广告”。
“三星电子将精力放在审计和制作这些报告上，但这些事是为了安抚投资者，对劳工没有任何实际价值，”李强说。
中国劳工观察曾在2012年指控三星电子供应商雇佣童工，三星随后称自己审查后没有发现供应商存在未达法定工作年龄工人的情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
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