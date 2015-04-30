手机产业：三星跌出中国智能手机市场前三甲，为三年多来首见

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔4月30日 - 根据研究机构Strategy Analytics的数据，2015年第一季，韩国三星电子 在中国智能手机市场份额的排名降至第四，尽管其守住了全球市场份额的头把交椅。
数据显示，中国智能手机市场第一季出货量总计1.1亿部，中国品牌小米 以12.8%的占比位居第一。紧随其后的是苹果公司 ，占比达12.3%。另一个中国品牌--华为 则占有10.2%的份额。
Strategy Analytics拒绝透露三星电子第一季在中国市场的出货量，但预计随着三星旗舰手机盖乐世S6和S6 edge在4月上市，该公司将在未来一到两个季度重新挤入前三甲。
该机构还预计，凭借iPhone 6和6 plus手机的热销，苹果将在今年稍晚取代小米，问鼎中国市场。苹果周一公布，在中国市场的营收骤增71%至168亿美元。
据Strategy Analytics，这是自2011年第四季以来，三星电子首度未能进入中国智能手机市场出货量前三名。
Strategy Analytics周三表示，2015年第一季，三星从苹果手中夺回了全球智能手机市场冠军的宝座。
该机构还称，三星第一季在全球市场的出货量达8,320万部，所占份额为24%，低于上年同期的31%，但高于苹果的18%。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
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