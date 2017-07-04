焦点：三星电子拟在韩投资186亿美元 扩大在芯片等领域的领先优势

路透首尔7月4日 - 以营收计全球最大的记忆体芯片制造商--韩国三星电子(005930.KS)周二表示，计划在韩国至少投资21.4万亿韩元(186.3亿美元)，以扩大公司在记忆体芯片和下一代智能手机显示器方面的领先优势。

三星电子称，此项支出计划包括在2021年之前在平泽市的新NAND记忆体芯片厂投资14.4万亿韩元。该公司还将在华城市现有的厂区投资6万亿韩元来新建一条半导体生产线，不过没有说明时间安排和生产何种产品。

该公司还打算在中国西安的NAND生产基地增加一条生产线，以满足对用于长期数据存储芯片需求的增长。三星表示，尚未确定投资规模或时间。

外界普遍预期，三星和其他记忆体生产商2017年获利将创纪录高位，因为芯片供应持续短缺，而且对于智能手机和服务器容量增加的需求也提升了价格。行业消息人士和分析师称，高端存储产品更加普及，导致NAND芯片的供应短缺问题更加严重。

部分分析师称，三星目前的生产技术比东芝(6502.T)和SK海力士 (000660.KS)等竞争对手至少领先一年。三星每年通常会为半导体业务投资逾100亿美元，以巩固其领先地位。分析师指出，三星寻求通过这笔最新投资来扩大其领先优势。

三星、东芝和SK海力士近些年已经投资数百亿美元以提高NAND芯片产量，但分析师和行业消息人士表示，供应短缺将可能至少持续至2017年底，因为新的生产线要等到明年才能明显增加供应。

一些分析师称，新增产能或将导致NAND芯片在2018年初少量过剩，但价格不大可能暴跌，因为智能手机厂商选择更大容量的内存。另外，诸如云计算和虚拟现实应用等高端服务器存储的需求也将增加。

“我相信直到2020年，NAND市场状况都将继续利好供应商，”HMC Investment分析师Greg Roh表示。他认为，任何供应过剩问题都将是暂时的，而且仅限于季节性疲软的时期。

韩国新总统文在寅敦促当地企业创造更多就业和帮助重振经济之际，三星宣布了上述投资计划。

三星表示，2021年之前在韩国的投资将创造多达440,000个就业岗位，并帮助提振经济。

在中国因韩国部署萨德反导系统采取报复措施后，在华的韩国企业纷纷遭遇销售下滑或被迫收缩业务，但三星等元件制造商尚未受到影响。

中国智能手机制造商是内存芯片和显示屏的最大买家之一，很多都是从三星购买。

研究机构TrendForce的数据显示，今年1-3月，三星占到全球内存芯片营收的40.4%。鉴于此，电子产品厂商很难完全避开购买三星的芯片。

中国在努力发展自己的内存芯片生产商，但中国企业或许还要花上数年时间，才有能力与现有制造商相竞争。

三星还表示，旗下的三星显示器计划投资约1万亿韩元，在韩国建立一座新的有机发光二极体(OLED)显示器工厂。(完)