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国际财经 | 2016年 6月 15日 星期三 10:28 BJT

三星电子否认明年计划投资25万亿韩元提高NAND产能的报道

路透首尔6月15日 - 韩国媒体报道称，三星电子(005930.KS)明年计划投资25万亿(兆)韩元，以提高3D NAND存储芯片(晶片)产能。对此，三星电子周三表示，该报道不实。

三星电子是全球最大的存储芯片制造商，该公司在一份监管文件中称，韩国经济新闻对该公司芯片投资计划的报道并不准确，公司尚未就具体投资计划做出决定。(完)

(编译 许娜；审校 龚芳)

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