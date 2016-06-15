三星电子否认明年计划投资25万亿韩元提高NAND产能的报道

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透首尔6月15日 - 韩国媒体报道称，三星电子(005930.KS)明年计划投资25万亿(兆)韩元，以提高3D NAND存储芯片(晶片)产能。对此，三星电子周三表示，该报道不实。
三星电子是全球最大的存储芯片制造商，该公司在一份监管文件中称，韩国经济新闻对该公司芯片投资计划的报道并不准确，公司尚未就具体投资计划做出决定。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。