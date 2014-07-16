《焦点》三星智能手机面临对手来势汹汹，需改变策略方能免于苦战

三星7月8日公布的第二季业绩初估显示，营业利润为7.2万亿(兆)韩元(约合69.6亿美元)，这令分析师感到意外。汤森路透I/B/E/S调查显示，50名分析师中有28名在三星公布业绩初估后下调了该公司全年获利预估。

韩国首尔市中心一家运营商商店的店员表示，他所在店面iPhone 5s和Galaxy S5的销量大致相当，尽管iPhone 5s自从10月就在韩国上市。

“iPhone的销量始终如一，区别在于它的设计，”这名店员称，他只希望说他姓Kim，因为未被授权对媒体发表言论。“Galaxy手机和LG手机的设计没什么区别。”

一些分析师称，三星应该忍痛全线降价，牺牲短期利润率来换取市场份额。另外的分析师则表示，三星应着眼于更加创新的变化，比如推出可弯曲设备。

Counterpoint的Kang表示，三星还可能需要考虑为高端产品设立一个新的品牌。

“Galaxy品牌已经弱化，因该品牌有100美元、200美元和300美元的手机，而苹果手机价格则为400美元或以上，因此三星甚至可能需要放弃Galaxy品牌，”他说。(完)