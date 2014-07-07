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货币新闻 | 2014年 7月 8日 星期二 07:53 BJT

韩股业绩：三星电子初估第二季营业利润下滑24.5%，远逊市场预期

这可能是三星连续第三季营业利润下降。

三星还表示，第二季营收初估为下降9.5%，至52万亿韩元。

分析师平均预估为54万亿韩元。这将是三星自2009年采用新会计标准以来首次同比下滑。(完)

(编译 徐文焰/李春喜; 审校 王兴亚)
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