三星电子现任移动通信业务主管将退出日常管理职务

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔12月1日 - 科技巨头三星电子(005930.KS)移动通信业务总裁申宗均即将退出对智能手机业务的日常管理，在盈利难度不断加大的背景下，将关注重心转向长期战略方面。
三星集团在其年度人事安排公告中称，Dongjin Koh将取代申宗均担任移动通信业务总裁，而申宗均仍将担任三星整体移动业务主管，聚焦长期战略并开发新增长业务。
Koh此前担任三星移动研发业务主管，曾在开发及推出盖乐世S6和盖乐世Note 5等高端产品方面发挥关键作用。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。