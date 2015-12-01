三星电子现任移动通信业务主管将退出日常管理职务

路透首尔12月1日 - 科技巨头三星电子(005930.KS)移动通信业务总裁申宗均即将退出对智能手机业务的日常管理，在盈利难度不断加大的背景下，将关注重心转向长期战略方面。

三星集团在其年度人事安排公告中称，Dongjin Koh将取代申宗均担任移动通信业务总裁，而申宗均仍将担任三星整体移动业务主管，聚焦长期战略并开发新增长业务。

Koh此前担任三星移动研发业务主管，曾在开发及推出盖乐世S6和盖乐世Note 5等高端产品方面发挥关键作用。(完)