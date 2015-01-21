三星首款Tizen手机登陆印度遭冷遇

路透孟买1月21日（记者 Nivedita Bhattacharjee） - 三星首款采用Tizen操作系统的智能手机Z1在印度推出后遇冷，测评人士及消费者认为这款手机的摄像头像素太低，而且缺乏软件应用。

三星的这款手机之所以引人关注，凭借的并非是硬件配置，而是Tizen操作系统。Tizen是三星自主开发的操作系统，旨在与谷歌的安卓系统竞争。

三星希望Z1能在印度这个全球第三大智能手机市场受到热捧，以提升公司在全球市场的份额，并且能让Tizen操作系统在印度首次购买智能手机的消费者中间获得一席之地。

但测评人士及消费者在Z1于1月14日推出后的初步反应显示，这款手机将很难在印度这个智能手机品牌云集的市场获得成功。

“三星这款Tizen手机的推出已经推迟了很长时间，当其最终推出后，却是一款功能不足的手机，”为妻子购买新手机的孟买电影制作人Samir Ahmed Sheikh说。

他称，这款手机的主摄像头像素为315万，前置摄像头的像素为30万，就像是“一款2010年上市的手机”。

IDC分析师Karan Thakkar称，尽管Z1凭借92美元的售价在价格上击败了多款热门安卓手机，但在低端市场仍有很多强大的竞争对手。

“消费者并不总是关注最便宜的手机，他们也看重硬件配置……市场已经有太多可供印度消费者选择的安卓手机，”他说。

对于这些批评声音，三星在声明中称，Z1的“独特优势”包括界面简单、电池续航时间长和Tizen操作系统带来的更快页面加载速度。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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