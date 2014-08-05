因涉嫌雇佣童工的东莞新洋电子已恢复向三星电子供应零部件

路透首尔8月5日 - 韩国Shinyang Engineering公司的一名官员称，中国子公司东莞新洋电子周二将恢复向三星电子提供零部件。就在不到一个月前，该中国公司因涉嫌雇佣童工而被暂停与三星的供货关系。

今年7月，三星电子中止了与东莞新洋电子的业务，因此前有美国劳动权益机构表示，东莞新洋电子至少有五名未签合约的童工。

中国劳工观察（China Labour Watch）7月发布的报告称，东莞新洋电子的组装线上有童工。今年6月，三星电子对东莞新洋电子的独立审计并未发现存在童工。

Shinyang Engineering的这名官员周二对路透表示，向东莞新洋电子派遣工人的一家第三方公司伪造了这些童工的身份证明。

这名官员称，现在该厂没有童工。他说，中国当局已与这几名儿童有过对话，他们已获准离开。

中国法律禁止雇佣16岁以下员工。

三星一名发言人未立即就此事置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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