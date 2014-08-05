韩国热股：韩国Shinyang称其中国子公司将恢复向三星电子供应部件

路透首尔8月5日 - 韩国Shinyang Engineering 人士表示，其全资中国子公司东莞新洋电子周二将恢复向三星电子 供应零部件。

三星电子7月停止了与东莞新洋电子的业务往来，因一美国维权组织称，发现至少有五名童工在东莞新洋电子工作，且没有签订劳动合同。

一名不愿透露姓名的Shinyang Engineering人士对路透表示，向东莞新洋电子派遣工人的第三方公司伪造了这些童工的身份证明。他并称，公司发现了四名童工，现已经不再雇佣。

三星发言人未立即就此事置评。(完)