韩国热股：韩国Shinyang称其中国子公司将恢复向三星电子供应部件

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透首尔8月5日 - 韩国Shinyang Engineering 人士表示，其全资中国子公司东莞新洋电子周二将恢复向三星电子 供应零部件。
三星电子7月停止了与东莞新洋电子的业务往来，因一美国维权组织称，发现至少有五名童工在东莞新洋电子工作，且没有签订劳动合同。
一名不愿透露姓名的Shinyang Engineering人士对路透表示，向东莞新洋电子派遣工人的第三方公司伪造了这些童工的身份证明。他并称，公司发现了四名童工，现已经不再雇佣。
三星发言人未立即就此事置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 郑茵)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。