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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 14:20 BJT

韩国个股：三星电子宣布，将退出除本土之外所有LED照明业务

路透首尔10月27日 - 韩国科技巨头三星 周一宣布，将退出除韩国之外所有市场的发光二极管(LED)照明业务。

2010年李健熙重返三星电子并担任董事长之时，三星集团曾把这个LED市场认定为一项新的增长业务。(完)

(编译 李春喜; 审校 张明钧)
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