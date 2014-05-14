新闻人物：三星董事长李健熙住院 “王储”李在镕受关注

《路透晚报》--4月26日
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路透首尔5月14日（Miyoung Kim） -三星电子(005930.KS)经历多年的飞速成长后，快要走到十字路口。李在镕（Jay Y.Lee）作为三星集团董事长李健熙的独子，虽然未经正式宣布，但几乎可以肯定是三星集团的继承人。
45岁的李在镕为人谦逊，不常在媒体抛头露面，多年来一直在为接班做铺垫。三星集团业务遍及科技、保险、造船和建筑等诸多行业，2012年营收380万亿韩元（合3,710亿美元），超过韩国名义GDP的四分之一。
李在镕在担任了一段时间的首席运营官后，于2012年出任三星副董事长，看起来是精心设计的接班长期规划。但现在由于李健熙健康欠佳，周末因心脏病住院，引发外界对李在镕是否已做好接班准备的担忧。
一位要求匿名的三星高管说：“我们的副董事长是一名战略思想家，非常有毅力。他一直在做许多高管自己无法轻易做到的事情。譬如，他花很多时间见主要客户，然后设法敲定原先看起来几乎不可能达成的交易。”
“他促成交易的能力和战略决策让我们受益匪浅。他所做的，远远超乎外界许多人的想象。他多年来一直在向董事长学习，已深度介入日常运营。”
李在镕说一口流利的英语和日语，被韩国媒体冠以“三星王储”的称号，他近年来成为三星的“门面”，参与和企业高管以及政要的会谈，扩大三星的关系网络。
去年韩国总统朴槿惠邀请谷歌(GOOGL.O)首席执行官佩奇（LarryPage）访问韩国时，李在镕是最先与佩奇会面的人之一，他陪同佩奇参观了一家显示屏工厂，展示了三星的最新技术，包括可能适用于谷歌眼镜的柔性屏幕。
双方尚未签署可弯曲屏幕供应协议，但此后双方签署了全球专利交叉许可协议，打破了外界对两家公司关系紧张的揣测。
李在镕常常对聚光灯避而远之，他没有官方Twitter账户，公司以外的人对他知之甚少，2009年初高调离婚算是个例外。他拥有首尔大学东亚历史学位、日本庆应大学MBA学位，还完成了哈佛大学的一个企业管理博士课程。他1991年进入三星电子。
有批评人士称他没有担任一把手的经验，也不具备他父亲的领袖魅力，但内部人士称，其实在他平和、温文尔雅的外表下，有着钢铁般的意志，以及不达目的誓不罢休的恒心。
三星电子一名要求匿名的高管称：“他是含着银汤匙出生的。我们还不知道他能否作为一把手掌控局面，因为他以前没有这样的经验。”
但另一名与李在镕工作关系密切的高管说，李在镕非常富有洞察力，能够抓住重点，提问一针见血。还有一位三星集团高管则称，李在镕非常敏锐，思考问题不落窠臼。
另一位打小就认识李在镕的高管说，李在镕对工作非常上心，态度非常认真。
其他内部人士表示，李在镕虽然位高权重，但会抽时间亲自回复电子邮件，还喜欢骑马和打高尔夫。
投资者认为，李在镕要接班肯定会面临压力，但现在也许正是权力交接的好时机，因当前智能手机增长放缓，三星正寻找未来新的增长点。由于智能手机销售走软，三星移动业务预计将出现三年来首次年度获利下滑。
Alpha资产管理公司的基金经理HongJeong-woong说：“三星准备推出的新业务已开始成形，我想他们从今年开始会让开始让我们看到实实在在的东西。他（李在镕）可能会面临压力，要证明他有能力出任董事长，因此我们可能会看到三星加快步伐推动新业务。我认为，出现管理层真空的风险很低。”
三星还寻求可能以太阳能和生物保健作为未来潜在增长动力，李在镕见过的商界高层还包括全球汽车巨头日产(7201.T)、大众(VOWG_p.DE)、丰田(7203.T)和宝马(BMWG.DE)的高管，这表明三星可能还想从电动车电池和显示屏、甚至将智能手机嵌入汽车导航系统等领域寻找商机。
分析师称，三星近期采取了相关举措，为了让李在镕的接班路走得轻松些，这其中包括Samsung SDS上市计划。
分析师指出，李在镕是SamsungSDS的主要股东之一，持股比例超过11%，该公司上市可以给他带来超过10亿美元的资金，可用来购买三星系其他公司的股权，或用于支付继承父亲财富所需缴纳的税收。
《福布斯》杂志上月估计李在镕身家约50亿美元。
Alpha资产管理公司的Hong说：“李在镕需要避免卷入与SDS有关的争议。一旦公司上市，他所持股权可能引发负面言论。SDS可能是三星系率先推出物联网或远程医疗服务等新业务的公司之一。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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