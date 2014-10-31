科技产业：三星和LG新一代电视将采用量子点技术，因OLED价位过高

日本股市：日经指数升至近一个月高位，因日圆走软和美股上涨
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透首尔10月30日 - 全球最大的电视制造商三星电子 和LG电子 在新一代电视中将采用量子点技术，因为有机电激发光显示器(OLED)价格数年以后才能降到大众能接受的水平。
量子点技术目前仍处在起步阶段。其制造流程相对简单，并且能以远低于OLED价格提供更好的画质。
这样就会降低价格，或能使该技术更快普及。一名行业分析师估计，55英寸的量子点电视价格可能比目前的液晶(LCD)电视高30-35%，但OLED电视价格则可能是LCD电视的四倍。LG最近在韩国本土市场推出了一款65英寸超高清OLED电视，定价1,200万韩元(11,350美元)。
唯一的实际挑战是从为数不多的供应商获得足够的量子点材料，这些供应商包括Quantum Materials Corp 和Nanoco Group PLC 等。
目前日本索尼 是目前唯一一家销售量子点电视的大型电器商。中国TCL多媒体 上月在柏林IFA科技展上发布了一款量子点电视。
浏览电视显示器技术图表，请点击：link.reuters.com/pur98v
浏览量子点技术图表，请点击：link.reuters.com/mer33w(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
“根据海外市场情况，有理由相信日经指数可能在即将到来的假日之前试探19,500点，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
路透香港4月26日 - 丰盛控股第二大股东中国华融周三早盘反弹逾5%，暂时摆脱丰盛阴霾；有券商指此前股价反应过度，惟审慎起见仍下调华融目标价。
路透悉尼/惠灵顿4月26日 - 澳元周三连续第二个交易日下滑，此前公布的澳洲第一季通胀数据不温不火，支撑对于未来数月利率前景温和的预期。