科技产业：三星和LG新一代电视将采用量子点技术，因OLED价位过高

路透首尔10月30日 - 全球最大的电视制造商三星电子 和LG电子 在新一代电视中将采用量子点技术，因为有机电激发光显示器(OLED)价格数年以后才能降到大众能接受的水平。

量子点技术目前仍处在起步阶段。其制造流程相对简单，并且能以远低于OLED价格提供更好的画质。

这样就会降低价格，或能使该技术更快普及。一名行业分析师估计，55英寸的量子点电视价格可能比目前的液晶(LCD)电视高30-35%，但OLED电视价格则可能是LCD电视的四倍。LG最近在韩国本土市场推出了一款65英寸超高清OLED电视，定价1,200万韩元(11,350美元)。

唯一的实际挑战是从为数不多的供应商获得足够的量子点材料，这些供应商包括Quantum Materials Corp 和Nanoco Group PLC 等。

目前日本索尼 是目前唯一一家销售量子点电视的大型电器商。中国TCL多媒体 上月在柏林IFA科技展上发布了一款量子点电视。

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浏览量子点技术图表，请点击：link.reuters.com/mer33w(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)