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焦点：三星电子称第二季营业利润同比料大增72%创纪录新高
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2017年7月7日 / 凌晨2点29分 / 2 天前

焦点：三星电子称第二季营业利润同比料大增72%创纪录新高

1 分钟阅读

2017年2月28日，韩国首尔，三星电子大楼前的公司logo。Kim Hong-Ji

路透首尔7月7日 - 三星电子(005930.KS)周五表示，第二季营业利润可能较上年同期增长72%至纪录新高，超过分析师预期，因记忆体芯片价格强劲帮助提升利润率。

三星表示，第二季营业利润可能达到14万亿(兆)韩元(121.1亿美元)。汤森路透调查中19位分析师平均预估为13.1万亿韩元。

营收可能较上年同期跳升18%至60万亿韩元，分析师预估为59万亿韩元。

截至周四，三星股价处于纪录高点附近，因考虑到芯片需求不断增长，投资者期待该公司2017年获利将创下纪录。

该公司周二称，计划在韩国至少投资21.4万亿韩元(186亿美元)，以扩大公司在记忆体芯片和下一代智能手机显示器方面的领先优势。

三星电子并未就4-6月的表现进行详述，将在7月底披露详细业绩。尽管如此，分析师预计芯片部门将推动该公司整体获利创纪录。

野村本周在报告中表示，在整并及云计算和人工智慧(AI)等新服务需求的支持下，外界普遍预期记忆体芯片产业将有好几年的超级周期。

有机发光二极体(OLED)智能手机面板的销售成长，亦支持了第三季获利将创新高的预测。

消息人士对路透表示，三星准备在8月推出盖乐世(Galaxy)Note8手机。在Note7因电池自燃事件，上市仅两个月便停产后，Note 8手机的销售前景将因此而备受关注。(完)

编译 郑茵/汪红英；审校 杜明霞/徐文焰/张荻

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