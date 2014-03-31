三星移动业务主管年薪超苹果执行长库克

路透首尔3月31日 - 韩国三星电子(005930.KS)周一首次披露，其移动业务部门负责人申宗均（J.K.Shin）去年的年薪达580万美元。申宗均的年薪超过该公司竞争对手美国苹果公司(AAPL.O)执行长库克的年薪。

三星电子称，申宗均的年薪包括11.7亿韩元的基本工资和16亿韩元的业绩奖励。

相比之下，苹果执行长库克2013年的薪水为425万美元，之前一年的年薪为417万美元。

申宗均自2009年以来一直是三星电子移动业务部门负责人，在其领导下该公司发布了旗舰机型Galaxy智能手机，该机型令三星在智能手机市场一举打败苹果，但也引发了三星电子与苹果之间的专利权诉讼。

三星零部件业务主管权五铉（KwonOh-hyun）去年拿到的年薪更高，为67.7亿韩元，而消费电子业务主管尹富根（YoonBoo-keun）则获得了50.9亿韩元。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。