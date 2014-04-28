三星称相机功能有缺陷的Galaxy S5出货量有限

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月28日 - 三星电子 表示，相机存在缺陷的Galaxy S5手机出货量“非常有限”，公司已采取措施确保此事不会在以后的出货中发生。

关于Galaxy S5相机存在缺陷的新闻上周浮出水面，距离该机型在全球的发布不到一个月。三星电子希望Galaxy S5能超越之前的机型，并为该品牌在竞争日益激烈的市场重增动能。

三星电子曾发布预警称，该公司今年1-3月的利润很可能同比下滑，这也是其利润连续第二个季度下滑。

三星在一封电邮声明中称：“我们发现，这种情况只在早期生产的Galaxy S5手机中占很小部分，是由ROM(只读存储器)部件引起的，该部件存储有运行相机的必要信息。”

该公司女发言人周一拒绝提供受影响手机的数量，只是表示，该问题出现在美国和其他一些国家。

她说，受影响的客户应该联系三星客户服务部门或手机运营商。（完）