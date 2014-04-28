三星称相机功能有缺陷的Galaxy S5出货量有限

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月28日 - 三星电子 表示，相机存在缺陷的Galaxy S5手机出货量“非常有限”，公司已采取措施确保此事不会在以后的出货中发生。
关于Galaxy S5相机存在缺陷的新闻上周浮出水面，距离该机型在全球的发布不到一个月。三星电子希望Galaxy S5能超越之前的机型，并为该品牌在竞争日益激烈的市场重增动能。
三星电子曾发布预警称，该公司今年1-3月的利润很可能同比下滑，这也是其利润连续第二个季度下滑。
三星在一封电邮声明中称：“我们发现，这种情况只在早期生产的Galaxy S5手机中占很小部分，是由ROM(只读存储器)部件引起的，该部件存储有运行相机的必要信息。”
该公司女发言人周一拒绝提供受影响手机的数量，只是表示，该问题出现在美国和其他一些国家。
她说，受影响的客户应该联系三星客户服务部门或手机运营商。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。