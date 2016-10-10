三星电子调查更换后的Note7手机发热冒烟问题

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月10日 - 三星电子(005930.KS)周一表示，正在调查有关新NOTE7手机热损坏问题的报导，之前美国运营商美国电话电报公司(AT&T)称，将停止向消费者更换该设备。
“如果我们确定一款产品存在安全问题，三星将立刻采取美国消费者产品安全委员会(CPSC) 批准的措施加以解决，”三星在声明中向路透表示。
上周一架西南航空公司(Southwest Airline)的航班被疏散，之前一部Note7手机在飞机内开始冒烟。手机机主称，这部手机是更换而来，三星称其使用了安全电池。
三星电子股价周一低开3.3%。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。