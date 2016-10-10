三星电子调查更换后的Note7手机发热冒烟问题

路透首尔10月10日 - 三星电子(005930.KS)周一表示，正在调查有关新NOTE7手机热损坏问题的报导，之前美国运营商美国电话电报公司(AT&T)称，将停止向消费者更换该设备。

“如果我们确定一款产品存在安全问题，三星将立刻采取美国消费者产品安全委员会(CPSC) 批准的措施加以解决，”三星在声明中向路透表示。

上周一架西南航空公司(Southwest Airline)的航班被疏散，之前一部Note7手机在飞机内开始冒烟。手机机主称，这部手机是更换而来，三星称其使用了安全电池。

三星电子股价周一低开3.3%。(完)