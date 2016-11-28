韩国媒体称三星电子根据维权投资者建议将考虑拆分

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔11月28日 - 韩国媒体Seoul Economic Daily周一援引未具名消息人士报道，全球最大的智能手机生产商三星电子 (005930.KS)将根据维权投资者--对冲基金Elliott Management提议，考虑拆分成两家公司。
该报称，三星董事会将在周二召开会议，正式回应Elliott的建议。韩国交易所也要求三星在0900GMT之前说明是否计划拆分。
三星电子10月底表示，将在11月底前回应Elliott的建议，并公布股东回报计划。
三星未立即对该报道置评。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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