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国际财经 | 2016年 11月 28日 星期一 10:02 BJT

韩国媒体称三星电子根据维权投资者建议将考虑拆分

路透首尔11月28日 - 韩国媒体Seoul Economic Daily周一援引未具名消息人士报道，全球最大的智能手机生产商三星电子 (005930.KS)将根据维权投资者--对冲基金Elliott Management提议，考虑拆分成两家公司。

该报称，三星董事会将在周二召开会议，正式回应Elliott的建议。韩国交易所也要求三星在0900GMT之前说明是否计划拆分。

三星电子10月底表示，将在11月底前回应Elliott的建议，并公布股东回报计划。

三星未立即对该报道置评。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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