焦点：三星电子芯片业务提振第四季获利劲增 警告政治风险

路透首尔1月24日 - 韩国科技产业巨擘三星电子(005930.KS)周二表示，预期2017年获利增长，尽管政治不确定性带来挑战。第四季创纪录的芯片部门获利，盖过了Note7智能手机失败的冲击。

三星是苹果(AAPL.O)的主要竞争对手，目前卷入与总统朴槿惠有关的干政丑闻之中。三星集团的五名高管已经遭到检方盘问，调查仍在进行中。

“不确定的商业环境，比如不断变化的韩国及海外政治形势，给中长期经营策略的执行带来挑战，其中包括并购和投资决策，以及开拓新的成长引擎，”三星电子在公告中表示。

即便如此，三星还是预测今年获利有所增长。不过第一季增速料缓慢，因公司在最近的Note7手机事件之后尽力恢复声誉，因此导致的市场行销成本升高将侵蚀获利。

身为全球最大的智能手机、内存(记忆体)芯片和平板电视制造商，三星寄望芯片市场荣景将继续推动公司增长，并给手机业务一些喘息空间来重建高端机型阵容。

公司预计2017年内存芯片“需求稳健”，在10-12月当季，内存芯片部门获利触及历史高位。

三星第四季营业利润跃升50%至9.22万亿韩元(79.3亿美元)，创逾三年最高水平，也略高于初估的9.2万亿韩元。芯片业务获利同比飙升77%至4.95万亿韩元。营收则持平在53.3万亿韩元。

分析师称，一系列因素令三星2017年的前景蒙上阴霾，比如：新款高端智能手机的表现存在不确定性、李氏家族内部的继任计划、还有贿赂丑闻的影响等。

现年48岁的三星电子副会长李在熔，正在重组架构复杂、盘根错节的三星集团，分析师认为李在熔此举旨在为接班其父--三星电子董事长李健熙进行准备。李健熙在2014年住院治疗后已实际隐退。

但准继承人李在熔已经被检察官列为行贿调查案的嫌疑人。检方指称，三星涉嫌向韩国总统朴槿惠的助手行贿，以获得对2015年的一桩并购交易的支持。

“如果集团领导人被起诉，可能造成某种领导权真空，这构成确实的风险。”Alpha Asset Management基金经理C.J. Heo说道。

**股票回购**

三星表示，今年计划回购价值9.3万亿韩元的股票，以回应有关提高股东回报的呼求。11月时，三星称针对2016年和2017年，将把50%的自由现金流返还给投资者。

第四季手机业务营业利润增长12%，至2.5万亿韩元，因为Galaxy S等机型填补了Note 7因起火风险在10月停产后留下的真空。

三星周一称，电池缺陷造成Note 7手机过热起火，并表示可能推迟发布下一款盖乐世(Galaxy)S 高端智能手机，以彻底检查产品安全。

周二三星高管拒绝向记者透露S8手机的发布日期。

虽然手机业务处境艰难，但手机芯片和OLED电视业务的乐观前景本月推动三星股价创下一系列高点。

周二截至0305 GMT，三星股价近持平，韩股大盘.KS11下跌0.2%。(完)