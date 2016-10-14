焦点：三星下修财测 Note7危机带来53亿美元重伤害

路透首尔10月14日 - 韩国三星电子(005930.KS)周五表示，未来两季因终止容易起火的Note7智能手机产销，对营业利润的冲击约为30亿美元。

就此财测来看，这家全球智能手机龙头业者蒙受Note7机体过热事件的损失约为53亿美元；三星周三表示，第三季获利受冲击幅度达23亿美元。

这款高阶设备原本锁定的竞争对手为苹果(AAPL.O)最新款iPhone，在最高阶手机市场进行厮杀，但本周稍早因为安全疑虑被迫停止产销，产品生命周期不到两个月就划下句点。

三星电子周五发布声明指出，预期今明两季对获利的冲击约在3.5万亿(兆)韩元上下，其中10-12月季度的影响约为2.5万亿韩元，2017年第一季的影响约为1万亿韩元(9亿美元)。

0228 GMT，三星电子股价微涨0.6%，韩股大盘上涨0.5%。本周三星股价下跌约8%。

为了弥补损失的收入，三星表示将扩大盖乐世(Galaxy)S7和S7 edge手机的销售，并“大幅调整”质量保证程序，以提高产品的安全性。

投资人和分析师表示，尽管三星不得不迅速行动就潜在的损失安抚市场，但不能排除这款失败的产品带来更大损失的可能性。

给声誉造成的破坏仍是一个巨大的未知数，甚至比召回成本更严重。业内的竞争者虎视眈眈，一旦发现三星在消费者心目中的地位有下滑迹象，就会迅速出手。

“对其他机型销售情况的影响还不清楚，”LS资产管理公司的基金经理Kim Sung-soo说。该公司持有三星电子股票。

“旗舰机型的完败将损害三星品牌，并且冲击对其他机型的需求。这种影响难以估量。”

三星电子此前公布第二季盈利72亿美元，最赚钱的手机业务利润飙升57%。

**重建信心**

Note7事件来得时间不巧。三星这个韩国最大的家族企业眼下正进行领导层转换，并且还面临来自美国对冲基金Elliott Management提出的重组建议。

HDC资产管理公司的基金经理Park Jung-hoon称，虽然未来损失程度不如第三季厉害，但三星电子必须要很努力才能重建信心。该资管公司持有三星附属企业股票。

“重要的是，旗舰手机S7是否可以弥补Note7造成的缺口，以及到S8上市时，三星还能赢回多少投资者的信任，”他说。分析师预计S8将在明年第一季发布。

恢复品牌形象的关键就是迅速查明Note7出现问题的原因，并进行沟通。一些Note7手机发现易燃后，三星对手机召回，之后由于更换的手机也发现类似问题后，三星最终决定对该手机停产。

该公司将瑕疵电池归因于初始问题，但未透露更换手机过热的原因。

“三星必须明确公布原因在哪，以消除不确定性，”Park称。

他说，投资者也预期该公司宣布股票回购或提高派息，以彰显“对股东的承诺”。

三星已经宣布，针对把Note7手机改换其他三星产品的美国和韩国客户，实施资金奖励，以抑制客户流失。(完)