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货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 07:46 BJT

韩股业绩：三星电子第一季营业利润初估为5.9万亿韩元，高于预期

路透首尔4月7日 - 韩国科技巨头三星电子 周二表示，第一季营业利润初估为5.9万亿(兆)韩元(54.4亿美元)，下滑30.5%，但高于预期。

汤森路透I/B/E/S调查的41位分析师平均预期为5.3万亿韩元，上年同期为8.5万亿韩元。三星电子将于4月底左右公布第一季业绩全面数据。

三星电子第一季营业利润初估创三个季度最高。

三星电子称，第一季营收初估为47万亿韩元，下降12.4%。汤森路透I/B/E/S分析师预估为49.8万亿韩元。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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