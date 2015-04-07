更新版 1-韩股业绩：三星电子第一季营业利润初估创三个季度最高

许多分析师和投资者目前预计，Galaxy S6和S6 edge有望在未来几个季度重振公司手机获利。近期芯片业务对三星营收的贡献也和手机业务一样至关重要。

分析师称，随着三星掌控存储芯片市场，并扩大在系统芯片市场的份额，芯片业务可能会连续第三个季度超越手机业务。由于三星将在Galaxy S6手机上使用自有芯片，且最近英伟达(Nvidia) 也成为了公司的代工客户，芯片业务将获得提振。

另一方面，智能手机业务去年获利下降42%。但分析师称，Galaxy A和E等新型中端手机将有助于增加1-3月的出货量。

在业绩初估公布后，三星股价周二盘初上扬0.8%，韩国股市 则上扬0.6%。

汤森路透I/B/E/S调查的51位分析师的预估显示，三星2015年获利料将增长6%至26.5万亿韩元。营收的改善，特别是系统芯片业务，以及S6手机的售前评估有利，均有助于扭转年初对三星获利下滑的预期。(完)