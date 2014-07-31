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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 09:41 BJT

《焦点》三星电子第二季获利两年来最低，预计下半年形势困难

分析师称，三星需要改善中低端产品，抵挡小米、联想 、中兴 和华为 等中国挑战者。

第二季财报疲软，将使下一款Galaxy Note手机倍受关注。该机型预计在9月发布。

“他们得确保Note 4不会失败，”Counterpoint分析师Tom Kang在三星发布财报之前称。

三星芯片业务获利1.86万亿韩元，与竞争对手SK海力士 公布的强劲情况一致。个人电脑和服务器使用的动态随机存取记忆体(DRAM)芯片供不应求支撑获利。

面板业务第二季获利2,200亿韩元，去年同期获利1.12万亿韩元。

三星称，今年资本支出计划为24万亿韩元，与2013年一致，其中14.4万亿韩元将投入到芯片业务。公司还计划支付每股500韩元的期中派息，和去年一样。(完) (编译 孙茉莉/白云/王丽鑫； 审校 张涛/张荻)
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