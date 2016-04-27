焦点：芯片产业普遍惨淡 但三星表现继续好于对手

路透首尔4月27日 - 全球大部分半导体产业都可能笼罩阴霾，但韩国三星电子(005930.KS)凭借强大的技术优势可以扩大部分关键产品的市场份额，甚至可能提高营收。这将其三星在逆境中表现优于多数同业。

全球个人电脑(PC)销量下降，以及智能手机增长放缓，让半导体产业遭受沉重打击。英特尔(INTC.O)本月宣布将最多裁员1.2万。

高通(QCOM.O)曾表示，第三财季芯片(晶片)出货量可能下降达22%。SK海力士(000660.KS)周二公布季度营业利润下降65%，这是其三年来的最差业绩。

将于周四公布第一季财报的三星，也难免遇挫。市场广泛预计三星芯片获利将会下降，一些分析师预测1-3月芯片获利较上年同期的降幅会超过10%。芯片业务占三星2015年整体营业利润的比例略低于50%。

如果说竞争对手遭受了沉重打击，那么三星受到的仅仅是皮肉伤而已；随着客户转向为智能手机配备高端节能动态随机存取记忆体(DRAM)芯片，以及采用3D NAND芯片的固态数据存储驱动器，这家韩国科技巨头甚至还在很多方面受益。

“三星及其竞争对手在DRAM和NAND等领域的技术差距近来有所扩大，这帮助三星避免了同业所出现的利润率下滑局面，”HI Investment &Securities的分析师Song Myung-sub说。

即便三星第一季芯片营业利润下降约10%，但仍可能是SK海力士的近五倍。

这家全球第二大芯片厂商恰巧也是全球第二大智能手机厂商，这就使其生产的芯片有一个铁定的客户，这是三星的任何对手都没有的。

“这是三星赖以避险之所，”研究公司Trendforce的分析师Avril Wu说。

三星新款旗舰机型盖世乐(Galaxy)S7智能手机初上市销售稳健，料将成为该公司第一季营业利润的主要推动力。三星表示，第一季营业利润料较上年同期增长10.4%至6.6万亿(兆)韩元(58亿美元)。

**主导地位**

对于三星的主要产品，分析师对NAND芯片前景的看法最为乐观。三星是首家使用所谓3D NAND技术大规模生产NAND闪存芯片的厂商，从而帮助该公司在计算机和服务器用固态硬盘等高利润产品领域占据主导地位。

法国巴黎银行预计，今年三星NAND业务营收将增长16%，营业利润将跳增69%；出货可能也将超过行业平均水平，从而使该公司夺取更多市场份额。

分析师表示，领先的技术为三星获利助一臂之力，而其在NAND业务上的主要竞争对手--东芝(6502.T)、SK海力士和美光(MU.O)在技术上估计落后多达三年。

投资者和分析师还指出，三星在DRAM芯片方面拥有杰出的生产技术，并称与差距最小的竞争对手相比，三星也领先至少一年。此外，该公司还能大规模生产尺寸小于竞争对手的芯片。

根据TrendForce，截止2015年第四季，三星在移动DRAM市场中占有58%的份额。TrendForce数据还显示，10月-3月移动DRAM业务营收占了三星整体DRAM业务营收的一大半。(完)