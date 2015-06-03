韩国个股：三星今年拟在美韩推出移动支付业务，随后向中国欧洲扩张

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔6月3日 - 科技巨头三星电子 周三称，今年稍晚在韩国和美国推出移动支付服务Samsung Pay，随后向中国和欧洲等市场扩张。
三星执行副总裁Rhee Injong在首尔的一次公司活动中对投资者称，公司考虑“9月”在韩国和美国推出这项移动支付服务，与公司下一代旗舰智能手机同时亮相。
他表示，三星还将南美和澳洲等地区推出该服务，但没有透露具体时间。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。