三星推出Samsung Pay 寻求通过移动支付服务打开局面

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月9日 （记者 Se Young Lee） - 三星电子 的一则新广告中，一名神秘的僧人合着嘻哈音乐节拍，迈着大步逛超市，然后用一根棒子将杂货神奇地搬运至购物车中。结账的时候，一名侍僧掏出智能手机，通过三星的新版移动支付系统结账，过程好比魔术一般。

这是向武术电影致意的嘻哈风格广告，目的是为Samsung Pay造势。Samsung Pay将于本月晚些时候在美国推出，届时消费者只需将手机放到销售终端上面或者旁边即可结账。

三星称，自从8月20日在韩国推出以来，Samsung Pay每天平均有2.5万名新用户以及逾62万美元的交易额，表现超过内部预期。

三星正试图进军移动支付领域，以阻止苹果、华为和小米抢夺其市场份额。据科技研究机构国际数据公司（IDC），移动支付产业到2017年规模将达一万亿美元。

研究机构Gartner称，4-6月三星的全球智能手机市场份额从一年前的26.2%下滑至21.9%。

三星执行副总裁Rhee In-jong接受采访时称，三星可能将在明年发布兼容Samsung Pay的新款中低端智能手机。“保护定价权的方式--即使对于中低端手机来说也是如此--是提供用户无法从别处获得的服务，”他说道。

三星期冀Samsung Pay将让三星手机与竞争对手的设备区分开来，让用户愿意为三星提供的便利多花钱。然而鉴于苹果已经推出了Apple Pay，其它对手如谷歌 亦准备推出Android Pay，一些分析师称，三星入场相对较晚，软件生态系统较弱，均给三星带来了挑战。

“Samsung Pay是正确方向的必要步骤，但不能确保三星智能手机销售额就会增加，”IDC分析师Shiv Putcha说道。(完)