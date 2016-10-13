三星电子的最新发明--给Note7手机用户送防火盒子和手套

路透纽约10月12日 - 三星电子(005930.KS)给返修盖乐世(Galaxy) Note7手机的客户赠送防火盒子和防护手套，这是本次手机召回事件的最新情节进展，在社交媒体上引发如潮般的恶搞。

由于部分电池着火，盖乐世(Galaxy) Note7手机推出不到两个月便被永久停产。有报导称，一些更换后的手机也出现冒烟，给三星的品牌和财务前景又一记重创。

“三星防火盒子？他们经过检测没有？”Twitter用户@powermax_news写道，这是一个从事苹果(AAPL.O)产品销售和服务的集团。

三星发表声明称，为在其网站上购买Note7手机的客户赠送防火装备。

安卓系统开发商新闻网站XDA Developers制作的一条YouTube视频显示，一个防火安全套装包括一个防火盒子和一双蓝色手套，盒子上面印有“禁止飞机运输”的警告。

视频显示，隔热的外盒内以陶瓷纤维纸作为内衬，里面还有两个小一些的盒子，以及一个防静电隔离包。这样的包装也引发网友爆笑。

“最搞笑的是当你打开一个盒子，发现里面盒子套盒子，最终发现...一个包，”Tweeted用户@Nataddda写道。(完)