三星将推出首款Tizen平台智能手机

2014年4月11日在印尼雅加达拍到的一家三星专卖店。 REUTERS/Beawiharta

路透首尔6月2日 - 韩国三星电子(005930.KS)计划于今年第三季推出首款基于其Tizen操作系统的智能手机，这是三星电子搭建自身生态系统、降低对谷歌(GOOGL.O)安卓（Android）系统依赖的最新努力。

三星电子周一称，周二在旧金山召开的Tizen开发者大会上将发布这款“三星Z”手机，这款手机配置4.8英寸高清屏，并具有指纹传感等功能。

三星声明中称，这款手机将于第三季率先在俄罗斯推出，而后陆续在其他市场推出，但未具体说明是哪些市场。

三星未透露对这款手机的销售预测以及售价。这款手机是三星电子推广Tizen系统的最新努力，其智能手表“Gear 2”也是基于Tizen平台。

目前三星多数移动设备基于谷歌的安卓系统。4月时三星一名高管接受路透采访时称，Tizen必须要占到三星整体智能手机出货量的15%份额，才能算得上成功。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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