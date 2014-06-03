三星将推出首款Tizen平台智能手机

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透首尔6月2日 - 韩国三星电子(005930.KS)计划于今年第三季推出首款基于其Tizen操作系统的智能手机，这是三星电子搭建自身生态系统、降低对谷歌(GOOGL.O)安卓（Android）系统依赖的最新努力。
三星电子周一称，周二在旧金山召开的Tizen开发者大会上将发布这款“三星Z”手机，这款手机配置4.8英寸高清屏，并具有指纹传感等功能。
三星声明中称，这款手机将于第三季率先在俄罗斯推出，而后陆续在其他市场推出，但未具体说明是哪些市场。
三星未透露对这款手机的销售预测以及售价。这款手机是三星电子推广Tizen系统的最新努力，其智能手表“Gear 2”也是基于Tizen平台。
目前三星多数移动设备基于谷歌的安卓系统。4月时三星一名高管接受路透采访时称，Tizen必须要占到三星整体智能手机出货量的15%份额，才能算得上成功。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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