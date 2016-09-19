版本:
中国
中国财经 | 2016年 9月 19日 星期一 18:12 BJT

三星Note7手机中国起火事件可能因外因引起--电池供应商

路透首尔/北京9月19日 - 韩国三星电子(005930.KS)的一家电池供应商周一表示，三星盖乐世Note7智能手机所谓的在中国自行起火事件似乎是由外部因素引起。

新能源科技有限公司(ATL)表示，该公司与三星联合对出事的手机进行了调查，确定该事件并不直接与ATL生产的电池有关。

记者联系三星电子时，该公司发言人让参看ATL的声明并拒绝进一步置评。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐