三星Note7手机中国起火事件可能因外因引起--电池供应商

路透首尔/北京9月19日 - 韩国三星电子(005930.KS)的一家电池供应商周一表示，三星盖乐世Note7智能手机所谓的在中国自行起火事件似乎是由外部因素引起。

新能源科技有限公司(ATL)表示，该公司与三星联合对出事的手机进行了调查，确定该事件并不直接与ATL生产的电池有关。

记者联系三星电子时，该公司发言人让参看ATL的声明并拒绝进一步置评。(完)