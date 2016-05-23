三星改弦易辙以挽手机业务颓势：打破配置惯例 精简产品组合

2016年3月10日三星在韩国首尔发布新款旗舰智能手机 S7 的资料图片。 REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

路透首尔5月23日 （记者 Se Young Lee） - 为了扭转手机业务的下滑势头，从改变挑选智能手机零部件的方式，到精简产品组合，全球最大智能手机制造商三星电子(005930.KS)经历了一个痛苦的转变过程。

举例来说，直至最后一刻Galaxy S7的相机规格仍令三星难以抉择--最终三星打破行业惯例，选择较低像素以换取更好的自动对焦性能和弱光拍照表现。此举对Galaxy S7初期的成功起到了一定帮助。

一位高管称，三星也克服内部阻力精简了产品组合，从而简化了生产。

三星的手机业务现已企稳，1-3月录得近两年来最好利润表现，但智能手机行业增长处于历史低位，仍驱使三星寻找“下一个大风口”。

“我们现在到达了这样一个位置：只要我们不犯糟糕的错误，即使市场停滞，我们也可以取得基线利润。”三星负责智能手机产品规划的副总裁Kim Gae-youn说道。“我相信我们能守住阵地。”

在2013年到达顶峰后，三星的手机利润急剧下滑，暴露出其在适应不断变化的市场上反应迟缓：与中国产品相比，三星的经济型手机定价过高，缺乏吸引力，其2014年推出的Galaxy S遭遇失败。

这促使三星调整手机业务管理层，而投资者担忧，随着苹果、华为和小米等企业的挺进，三星可能无法恢复原有的市场地位。

三星没有开展全面彻底的变革，而是两年前开始启动一项改革，其中包括将满足一切寻求的手机定位转向注重经济效益的产品组合。

三星改进设计，采用了金属框架和弧形屏幕，并在中低端产品中配置OLED屏等高端功能。

三星今年准备推出Galaxy S7之时，对于是用自动对焦性能和低光拍照表现较佳的1,200万像素后置摄像头，还是保留1,600万像素配置，高管们犹豫不决。他们最终选择了1,200万像素--这在一个执迷于更高数字的行业是罕见的一步后撤。

Kim称，对于一家素以在旗舰产品中配备最高规格功能的企业来说，这意味着策略的转变，而高管们需要说服。数据显示消费者想要的不只是高像素，这说服了他们。

“基于我们过去的决策过程，我们绝不会往回走。”Kim在三星位于水原市的总部接受采访称。

这招见效了。据Kantar US Insights，购买Galaxy S7的逾半美国消费者称相机质量是重要卖点，而第一季度所有智能手机消费者的该比例为三分之一。

这种思想上的相同转变让三星有信心推出与前身相似的Galaxy 7系列。这种渐进式的升级最初引发质疑，但S7手机销售表现超过预期，并可能为三星录得一项新的首年销售记录。

三星仍然必须让投资者相信其最近的改善是可持续的，且其正在推出创新性产品以增加营收。一些人将三星的反弹部分归因于苹果的表现走软，以及成本削减。

据汤森路透I/B/E/S调查的43位分析师，三星的营业利润今年料持平，明年将仅增长3%。

精简产品组合是三星的另一个转变。三星过去推出各种机型以满足尽可能多的市场需求。随着手机市场增长停滞，那种策略不再具有成本效益。

三星淘汰了不受欢迎的机型，并创建了共同平台，让更多手机使用相同部件。研究机构Counterpoint称，三星压缩了近三分之一产品组合。

此举也必须克服内部压力。

这种产品精简策略取得了成功；改进的机型帮助三星在印度等大型市场表现复苏。“过去有种感觉，即市场上的机型之多令顾客感到困扰。”三星印度的一位高管说道，因未获授权与媒体交流，他不愿具名。

尽管三星第一季度表现强劲，但分析师仍对三星的前景表示谨慎。研究机构Gartner预测，全球智能手机销售增长今年将下滑至7%。

三星还尚未在全球最大智能手机市场中国表现复苏。据Strategy Analytics，三星在华市场份额7%，排名第六，远落后于华为、小米和OPPO等中国本土对手。

三星智能手机产品规划副总裁Kim称，他现在专注于高端智能手机--售价600美元及以上的手机，业内并非所有企业都有力量在这个领域竞争。

“市场仍有增长空间，”他说道。“这个部门需要创新，而这将其变成需要大量资本设备投资的领域。”（完）