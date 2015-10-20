三星或提前于明年1月发布新款Galaxy S智能手机--报导

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透首尔10月20日 - 韩国《电子时报》周二援引未具名消息人士报导称，三星电子(005930.KS)计划将下一代Galaxy S智能手机的发布时间提前至明年1月，以期能更好地与苹果(AAPL.O)的新款iPhone竞争。
近几年，三星一直在世界移动通信大会（MWC）的间隙发布新款Galaxy S。MWC通常在2月末与3月初期间举行。
今年8月，三星发布Galaxy Note 5，较通常的9月发布提前。
三星发言人称，公司不对传言和揣测置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。