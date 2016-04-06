印度手机市场成香饽饽 三星推出系列改进产品抢占地盘

路透孟买/首尔4月6日 - 三星电子推出一系列拥有包括摩托驾驶安全模式等特色功能的改进产品，正在印度重新赢回智能手机市场份额。三星的竞争对手苹果也准备在印度这个全球增长最快的市场上进一步推进。

三星曾长期占据印度市场霸主地位，但其市场份额正在被Micromax和Lava等印度本地品牌、以及中国品牌所蚕食。但调研公司Counterpoint 称，今年2月，三星的印度市场份额上涨至30%，2015年四季度和2014年四季度分别为28.6%和27.4%。

三星将此归功于其中档产品的强劲销售，尤其是新的Galaxy J系列手机。

“分型化的产品正在驱动中低端市场的这种势头，”三星印度公司产品营销副总裁Manu Sharma说道。

比如三星近期推出“S bike”模式的特色功能，针对的是印度大量的摩托车骑手，启动这一模式后，手机将提示呼叫者手机用户正在骑车、无法接听。

其它吸引印度用户的特色功能包括：占用更少量数据流量，无法充电时延长待机时间。

调研机构GfK称，Galaxy J2,、J5、J7 手机按销售额计算占据近20%的印度手机市场。分析师称，生产成本的节约也使三星以更低成本出售更高质量的手机。

三星在全球第二大智能手机市场崛起的同时，劲敌苹果公司也在力图以其高价手机在印度市场获得立足之地，2015年四季度苹果手机的印度市场份额仅为2%。苹果力图向印度进口并出售二手iPhone，但面临着印度本地销售商的反对。

三星是全球第一大智能手机制造商，该公司2015年底在全球的市场份额占到近1/5；三星市场份额的增长也突显了公司在长期下滑的情况下寻找立足点的努力。

虽然在高端市场仍受苹果挤压、低端市场还要面对华为等中国对手的竞争，但分析师称三星正在进行调整，推出更具吸引力的产品、削减生产成本以开展价格竞争。

“三星的中档智能手机，尤其是J系列，在新兴市场、特别是印度市场上表现良好，”Counterpoint Technology 分析师Tarun Pathak说道，他指出，近几个季度低端产品推动三星手机销售的增长。

此类努力、以及旗舰手机Galaxy S7优于预期的销售，预计将推涨三星的盈利。一些分析师预计三星1-3月的利润将超过六万亿韩元（52亿美元），汤森路透StarMine SmartEstimate对22位分析师的调查得出的结果为5.6万亿韩元。

三星将于周四披露其1-3月收益及营收，在此之前不会透露具体情况；分析师预计其手机业务七个季度以来将首次成为公司赢利最高的业务。（完）