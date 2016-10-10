韩国当局称密切关注有关三星盖乐世NOTE7手机起火的消息

路透首尔10月10日 - 韩国政府机构周一称，正密切关注有关三星电子(005930.KS)一些新盖乐世NOTE7手机起火的消息。该公司的召回危机愈演愈烈。

韩国技术标准局(KATS)也重申国土交通部的警告，三星召回的NOTE7不得在飞机上使用或充电。

韩联社报导称，三星决定与中国和美国当局合作，暂停NOTE7生产，因应不断加剧的安全担忧。技术标准局一名官员对路透称，该机构尚未收到停产通知。(完)