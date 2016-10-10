韩国当局称密切关注有关三星盖乐世NOTE7手机起火的消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔10月10日 - 韩国政府机构周一称，正密切关注有关三星电子(005930.KS)一些新盖乐世NOTE7手机起火的消息。该公司的召回危机愈演愈烈。
韩国技术标准局(KATS)也重申国土交通部的警告，三星召回的NOTE7不得在飞机上使用或充电。
韩联社报导称，三星决定与中国和美国当局合作，暂停NOTE7生产，因应不断加剧的安全担忧。技术标准局一名官员对路透称，该机构尚未收到停产通知。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。