三星或提前于明年1月发布新款Galaxy S智能手机--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月20日 - 韩国《电子时报》周二援引未具名消息人士报导称，三星电子 计划将下一代Galaxy S智能手机的发布时间提前至明年1月，以期能更好地与苹果 的新款iPhone竞争。

近几年，三星一直在世界移动通信大会（MWC）的间隙发布新款Galaxy S。MWC通常在2月末与3月初期间举行。

今年8月，三星发布Galaxy Note 5，较通常的9月发布提前。

三星发言人称，公司不对传言和揣测置评。(完)