三星或提前于明年1月发布新款Galaxy S智能手机--报导

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔10月20日 - 韩国《电子时报》周二援引未具名消息人士报导称，三星电子 计划将下一代Galaxy S智能手机的发布时间提前至明年1月，以期能更好地与苹果 的新款iPhone竞争。
近几年，三星一直在世界移动通信大会（MWC）的间隙发布新款Galaxy S。MWC通常在2月末与3月初期间举行。
今年8月，三星发布Galaxy Note 5，较通常的9月发布提前。
三星发言人称，公司不对传言和揣测置评。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。