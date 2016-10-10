焦点：三星Note7危机越演越烈 美国电信商停卖、媒体称已暂时停产

路透首尔10月10日 - 韩国媒体周一指出，三星电子(005930.KS)已暂停生产盖乐世Note7智能手机，此前有报导称更换后的手机起火；在三星电子遭遇迄今最严重的手机召回危机之际，这对该公司是进一步的打击。消息人士亦向路透表示，三星已经暂停生产Note7手机。

韩国联合通讯社援引一位三星电子合作企业匿名消息人士的话报导称，三星与中国和美国当局协调后，决定暂停生产Note7手机，美国两家通讯运营商已停止更换或出售新的Note7手机。

三星暂未对韩联社报导置评。

更换后的Note7手机所出现的问题，将为这起全球性丑闻写下新的篇章，潜在成本恐怕相当高昂；这一丑闻已导致三星这一全球最大智能手机生商名誉受损，亦将为消费者带来新的危险。

美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)(T.N)已经表示，将停止发售新Note7来替换被召回的手机，因已经更换了三星所说安全电池的手机再度发生起火事件。AT&T将允许客户把列入召回范围的Note7换成其他款的三星智能手机，或是换成AT&T提供的其它手机选项。

美国第三大无线运营商--T-Mobile US (TMUS.O)称，在三星调查有关Note7的多宗事故之际，将暂时停止销售及更换Note7。

T-Mobile向那些透过他们购买Note7手机的客户提供25美元的信贷优惠。

澳洲最大的电信运营商--澳洲电讯 (TLS.AX)称，三星已经暂停供应新Note7手机。

“三星称他们对于更换的Note7有信心，并称没有理由认为该手机是不安全的。”澳洲电讯周一在发布于公司网站的声明中指出。

但主要航空及机场当局呼吁乘客不要在机上使用该款手机。

香港国际机场周一在官网上通告称：“监于近期发生多宗有关三星Galaxy Note7装置的事故并引起关注，民航处劝喻旅客切勿在飞机上将这些装置启动或充电，亦不应存放在寄舱行李内。”

新加坡航空(SIAL.SI)周一也表示，新航全面禁止Note7在机上启动或者充电。

上周一架西南航空公司(Southwest Airline)的航班旅客被紧急疏散，因一部更换后的Note7手机在飞机内开始冒烟。此消息是由该手机持有者家属披露的。

三星电子周一表示正在调查与“发热损坏问题”的报导，当调查完成后就会公布讯息。

“如果我们确认存在产品安全问题，三星将立即采取得到美国消费者产品安全委员会(CPSC)批准的措施，以解决问题，”三星在一份声明中告诉路透。

韩国一政府机构表示，正在关注有关三星手机起火的报导，并重申国土交通部的警告，即经召回的Note7手机不得在飞机上使用或充电。

韩国两家最大的移动运营商--SK电讯(SK Telecom)(017670.KS)和KT Corp(030200.KS)表示，正监测情况，但在销售或更换新Note7方面尚未采取举措。

截至0250GMT，三星股价下跌3.5%，韩国综合股价指数.KS11为持平。

“我本以为Note7的问题即将结束，但这个问题又出现了，”Alpha Asset Management基金经理CJ Heo说。

他补充称，三星应能从召回造成的短期声誉损失中恢复过来，但第四季Note7手机的销售将受挫。(完)