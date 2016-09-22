韩国政府要求三星采取额外举措 确保盖乐世Note7手机电池安全

路透首尔9月22日 - 韩国政府部门周四表示，已经要求三星电子(005930.KS)采取额外措施，确保盖乐世(Galaxy)Note7手机电池安全。三星准备在韩国重启Note7销售。

韩国技术标准院(Korean Agency for Technology and Standards)在声明中称，正式批准了三星在韩国召回Note7智能手机的计划。召回是由于Note7的电池有缺陷，导致一些手机起火爆炸。

该机构表示，已经要求三星让供应商在发出零部件之前对电池进行X射线检测，并且要求三星也要进行全面检测以确保电池安全。

三星计划9月28日在韩国重启Note7销售。(完)