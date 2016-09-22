韩国政府要求三星采取额外举措 确保盖乐世Note7手机电池安全

长实地产牵头财团拟约74亿澳元收购澳洲能源基建企业DUET
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业周一宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。
路透首尔9月22日 - 韩国政府部门周四表示，已经要求三星电子(005930.KS)采取额外措施，确保盖乐世(Galaxy)Note7手机电池安全。三星准备在韩国重启Note7销售。
韩国技术标准院(Korean Agency for Technology and Standards)在声明中称，正式批准了三星在韩国召回Note7智能手机的计划。召回是由于Note7的电池有缺陷，导致一些手机起火爆炸。
该机构表示，已经要求三星让供应商在发出零部件之前对电池进行X射线检测，并且要求三星也要进行全面检测以确保电池安全。
三星计划9月28日在韩国重启Note7销售。(完)
(编译 杜明霞；审校 汪红英)
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路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。