焦点：投资者要求三星说明Note7起火原因 尽快推出新款产品

路透10月12日 - 投资者周三称，三星电子(005930.KS)需要赶快找到盖乐世Note7智能手机起火的原因，并推出新款手机。该公司股价跌至一个月低位。

三星是全球最大的智能手机制造商。该公司周二宣布永久停售旗舰智能手机Note7，这可能是科技史上代价最高昂的一次产品安全问题。

投资者和分析师都认为，寻找问题根源拖延时间越长，三星品牌及未来获利受到的损害就会越深。一些人已经预计营收损失会达到170亿美元的水平。

“三星对Note7果断作出决定很好，但人们仍心存担忧，因为他们不知道问题是什么，”IBK Asset Management基金经理Kim Hyun-su称。该公司持有三星股票。

“三星方面需要作出解释，才能使消费者明白这些问题不会在以后的机型中出现...三星需要做出明确的解释，并承认哪里出了问题。”

基金经理人说，三星可能会推动其高端S系列智能手机的最新机型尽快上市。这家韩国科技公司通常在第一季世界移动通信大会(Mobile World Congress)的间隙发布新款Galaxy S手机。三星目前正在抵御苹果的冲击，努力保住其作为全球智能手机市场霸主的地位。

“我们需要知道三星未来的计划，但我猜测三星会很快推出Galaxy S8手机；他们拥有制造和生产能力，”IBK的Kim说。

专家们现在纳闷，如果不是电池的原因，究竟是什么导致了更换后的手机出现过热问题，三星未就此置评。

韩国技术标准局一位官员称，更换后手机的缺陷可能与原机不同。这位官员拒绝署名，因未被授权公开发表言论。该局正在与三星一道调查该问题。

民航当局和全球航空公司要求乘客关掉Note7手机，并且不要把Note7手机放在托运行李中。

0436GMT，三星股价下挫1.6%，之前触及一个月低位149.4万韩元(1,340美元)，反映出对第四季获利以及智能手机业务长期影响的担忧。

三星股价本周已累计下跌11%，可能录得2008年12月以来最大单周跌幅。

“三星的损害控制部门在挽回公司...受损的形象方面将面临一场硬仗，”咨询公司Frost & Sullivan分析师Vijay Michalik表示。

三星智能手机市场份额图表：tmsnrt.rs/2cIVFP8

三星股价表现图表：tmsnrt.rs/2dYbAbc

(完)