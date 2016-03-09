三星在韩国推出手机换新升级计划

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透首尔3月9日 - 科技巨头三星电子(005930.KS)周三称，本周计划在韩国推出手机换新升级计划，可允许登记消费者每隔12个月更换一部新手机。
三星电子发表声明称，Galaxy S7/S7 edge周五开售，购买新机的消费者可以登记参加由三星信用卡(029780.KS)提供的24个月分期付款换新升级计划。
登记的消费者除购机费用之外，每月将支付7,700韩元（6.35美元）。按照上述计划，消费者可以在12个月后将原先购买的手机升级成最新款Galaxy S 或Galaxy Note系列手机。
一些分析师称，对于三星与其他手机制造商来说，有必要采用这些计划吸引消费者更频繁地更换手机，以应对全球市场增长放缓。苹果去年在美国推出了类似计划。
Galaxy S7与S6相比变化不大，一些分析师因此预计Galaxy S7系列第一年的销售将弱于去年的Galaxy S6系列。
三星已在英国推出升级计划，但没有立即对是否将在其他市场推出该计划发表评论。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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