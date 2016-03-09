三星在韩国推出手机换新升级计划

路透首尔3月9日 - 科技巨头三星电子(005930.KS)周三称，本周计划在韩国推出手机换新升级计划，可允许登记消费者每隔12个月更换一部新手机。

三星电子发表声明称，Galaxy S7/S7 edge周五开售，购买新机的消费者可以登记参加由三星信用卡(029780.KS)提供的24个月分期付款换新升级计划。

登记的消费者除购机费用之外，每月将支付7,700韩元（6.35美元）。按照上述计划，消费者可以在12个月后将原先购买的手机升级成最新款Galaxy S 或Galaxy Note系列手机。

一些分析师称，对于三星与其他手机制造商来说，有必要采用这些计划吸引消费者更频繁地更换手机，以应对全球市场增长放缓。苹果去年在美国推出了类似计划。

Galaxy S7与S6相比变化不大，一些分析师因此预计Galaxy S7系列第一年的销售将弱于去年的Galaxy S6系列。

三星已在英国推出升级计划，但没有立即对是否将在其他市场推出该计划发表评论。（完）