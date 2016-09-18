三星电子称出售所持四家公司股权 以进行核心业务投资

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透首尔9月18日 - 科技巨头韩国三星电子(005930.KS)周日称出售对四家企业的持股，包括艾司摩尔(ASML)(ASML.AS)和希捷(Seagate Technology) (STX.O)，以释出资金，追加核心业务投资。
三星在声明中称，出售对艾司摩尔的约半数持股，同时出售所持希捷4.2%的全部股权。公司还出售所持0.7%的日本夏普 (6753.T)股权和4.5%的Rambus(RMBS.O)股权。
三星发言人对路透称，售股所得资金累计超过1万亿韩元(8.8885亿美元)，但拒绝进一步说明出售时间等细节。
路透9月8日看到的说明书显示，三星以6.06亿欧元(6.7599亿美元)的价格将所持艾司摩尔股权出售约一半。按照周五收盘价，三星所持Rambus、希捷和夏普股份总价值为4.564亿美元。
“与相关企业的业务合作不受影响，”该公司称，但未作进一步详述。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李爽)
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