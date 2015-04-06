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货币新闻 | 2015年 4月 6日 星期一 09:30 BJT

韩国热股：三星股价大涨逾3%，周二将发布获利初估

路透首尔4月6日 - 韩国三星电子 股价周一盘初大涨逾3%，该公司将在周二发布第一季获利初估。

0109 GMT时，三星股价大涨3.2%，报1,480,000韩元。(完)
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