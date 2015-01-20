更新版 1-韩国个股：三星电子正考虑拆股，旨在安抚投资人--公司高管

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
三星已经启动20亿美元的股票回购方案，而且承诺将2014年末股息上调最高达50%，以提振股价并安抚投资者。
三星在几个季度获利下滑后，股价仍远低于去年峰值149.5万韩元(1,380美元)，但回购操作和提高股息计划已帮助股价从多年低位回升。
以交易价格来说，三星仍位列韩国股市最昂贵的股票。
拆股除了可能提振交易量，也会令股价更为波动，且让投资者更关注公司业绩表现。
头号对手苹果 股价去年上涨37.7%，部分归因于1拆7的拆股方案。
分析师称，适逢准备进行领导层世代交替，三星可能对将股价推的过高保持警惕。
“股价上涨会增加三星电子董事长李健熙所持股份缴纳继承税的负担，”研究机构Chaebul.com的主管Chung Sun-sup说。
“目前三星没有拆股的动机。”(完)
(编译 高琦/杜明霞；审校 蔡美珍/张若琪)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币