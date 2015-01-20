更新版 1-韩国个股：三星电子正考虑拆股，旨在安抚投资人--公司高管

三星已经启动20亿美元的股票回购方案，而且承诺将2014年末股息上调最高达50%，以提振股价并安抚投资者。

三星在几个季度获利下滑后，股价仍远低于去年峰值149.5万韩元(1,380美元)，但回购操作和提高股息计划已帮助股价从多年低位回升。

以交易价格来说，三星仍位列韩国股市最昂贵的股票。

拆股除了可能提振交易量，也会令股价更为波动，且让投资者更关注公司业绩表现。

头号对手苹果 股价去年上涨37.7%，部分归因于1拆7的拆股方案。

分析师称，适逢准备进行领导层世代交替，三星可能对将股价推的过高保持警惕。

“股价上涨会增加三星电子董事长李健熙所持股份缴纳继承税的负担，”研究机构Chaebul.com的主管Chung Sun-sup说。

“目前三星没有拆股的动机。”(完)