韩国个股：三星电子即将获得越南许可，投资30亿美元兴建手机新厂

路透河内11月10日 - 越南计划投资部下属的Dau Tu报周一称，韩国三星电子 一子公司将获得许可，在越南北部投资30亿美元建设手机工厂，这是三星在越南的第二座手机厂。

该报称，三星工厂将建在越南太原省，越南三星电子一座造价20亿美元的手机厂自2014年3月起在当地营运生产。

越南三星电子官员称，公司不对该报导立即进行回应。