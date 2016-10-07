三星电子第三季获利初估超市场预期 尽管受Note7召回冲击（更新版）

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透首尔10月7日 - 韩国科技巨头三星电子(005930.KS)表示，估计第三季营业利润增长5.6%，表现超出预期，因为晶片与显示器业务获利增长，可望抵消盖乐世Note7智能手机召回的影响。
三星电子在周五提交给监管机构的简短文件中表示，7-9月获利可能为7.8万亿韩元(70亿美元)；据汤森路透StarMine SmartEstimate，分析师原本预期获利为7.4万亿。上年同期营业利润亦为7.4万亿。
三星要到10月末才会公布整体业绩，未说明因电池着火而召回约250万部盖乐世(Galaxy)Note 7所花费的成本细节。分析师称，召回行动将造成三星手机业务获利至少减少1万亿韩元。
该公司表示，第三季营收估计下滑5.2%至49万亿韩元。汤森路透StarMine SmartEstimate预估为营收51.1万亿韩元。
“显然Note 7的召回成本得到反映，但记忆体和OLED显示器等业务表现较好，或许这种趋势至少会持续至明年，”IBK Asset Management基金经理Kim Hyun-su表示。
有意思的是，Note 7召回问题可能也提振三星的芯片业务。行业高管称，突然有250万部更换手机需要芯片，加剧了已然紧俏的记忆体市场，这可能推高芯片价格。
美国电子零件经销商Fusion Worldwide首席运营官Paul Romano表示，包括三星在内的公司客户目前都难以采购记忆体芯片。Romano称，一些智能手机厂商也试图购买更多芯片，因为他们认为可以趁三星产品出问题的机会提高自己的手机销售。
研究机构集邦科技(TrendForce)称，DRAM芯片合约价格在10-12月之间将上涨逾10%。NAND芯片市场第三季也不应求，推动价格继续上涨。
0407GMT，三星股价涨0.53%至170万韩元。周四该股一度触及纪录高位171.6万韩元，因三星称，会认真考虑美国对冲基金Elliott Management提出的重组和派发特别股息的提议。
三星周五未就计划如何回复Elliott的提议做出评论。(完)
(编译 李爽; 审校 李春喜)
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