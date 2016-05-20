（更正）三星电子将与阿里旗下蚂蚁金服在中国开展移动支付合作

（更正：修改标题和内文，以澄清三星电子是与阿里巴巴旗下蚂蚁金服达成合作协议）

路透首尔5月20日 - 韩国三星电子(005930.KS)称，已与中国阿里巴巴集团旗下公司达成一项协议，让三星手机的机主能更方便地通过支付宝账户付款。三星希望此举能提振它在全球最大智能手机市场中国的销量。

三星支付的客户还可选择在不另外登陆支付宝应用的情况下，通过他们的支付宝账户付款。支付宝目前有4.5亿位活跃注册用户，由阿里巴巴旗下的蚂蚁金服运营。

三星电子于3月在中国推出自己的移动支付系统三星支付(Samsung Pay)，比苹果(AAPL.O)推出苹果支付(Apple Pay)晚一个月。

但支付宝的市场主导地位意味着，任何后来者单凭一己之力想要在移动支付领域实现大举扩张将十分困难。

根据市场研究机构Strategy Analytics，三星在中国对手华为、小米以及苹果面前节节败退，现已跌出中国市场智能手机品牌的前五名。(完)