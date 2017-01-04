三星电子芯片和面板销售料助第四季获利创三年最佳--分析师

路透首尔1月4日 - 分析师表示，韩国三星电子(005930.KS)将于周五公布的季度获利初估数据可能为近三年来最佳表现，因记忆体芯片销售强劲，缓解其旗舰款智能手机造成的巨大损失。

三星电子盖乐世(Galaxy)Note7手机爆出数起起火事故后便停止销售，公司并在2016年第四季发布预警称，由于全球持续召回造成的支出以及由此造成的营收损失，可能导致当季获利下降21亿美元。

但投资者仍押注其用于智能手机的记忆体芯片和有机发光二极体(OLED)面板销售大增，会推动公司10-12月当季和2017年全年营收强劲增长。

据汤森路透对15位分析师的调查，三星电子10-12月当季营业利润可能连续第二季增长，达到8.4万亿韩元(70亿美元)，比上年同期增长37%，从而创下2014年第一季以来最高同比增幅。

“我们期待记忆体芯片业务获利大有改观，为(三星)2016年第四季总营业利润作出一半的贡献，”大和在一份报告中称。

分析师称，受移动设备需求旺盛带动，记忆体芯片价格近期飙升。但让三星获利丰厚的是更高端3D NAND芯片销售，因公司在这方面领先于东芝(6502.T)、SK海力士(000660.KS)等量产芯片的竞争对手。

Eugene投资公司在一份报告中称，三星第四季半导体业务获利可能劲增至4.5万亿韩元的纪录水平，2016年全年料达13.1万亿韩元。该投资公司补充称，因需求坚挺，2017年芯片业务获利将进一步增长。

HDC资产管理公司基金经理Park Jung-hoon持认同观点，称这些零部件业务前景看起来“相当不错”。

“我们还得看看移动业务的状况如何...但我觉得，(今年)三星营业利润应可到达35万亿韩元左右的区间。”

分析师称，三星去年第四季移动业务获利可能较惨淡的第三季反弹回升，因盖乐世S7和盖乐世S7 edge智能手机销售状况稳健。

现代证券预测，三星移动业务的营业利润为2.2万亿韩元，大致持平上年同期水准，远高于7-9月当季的990亿韩元。(完)