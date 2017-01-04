三星电子芯片和面板销售料助第四季获利创三年最佳--分析师

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透首尔1月4日 - 分析师表示，韩国三星电子(005930.KS)将于周五公布的季度获利初估数据可能为近三年来最佳表现，因记忆体芯片销售强劲，缓解其旗舰款智能手机造成的巨大损失。
三星电子盖乐世(Galaxy)Note7手机爆出数起起火事故后便停止销售，公司并在2016年第四季发布预警称，由于全球持续召回造成的支出以及由此造成的营收损失，可能导致当季获利下降21亿美元。
但投资者仍押注其用于智能手机的记忆体芯片和有机发光二极体(OLED)面板销售大增，会推动公司10-12月当季和2017年全年营收强劲增长。
据汤森路透对15位分析师的调查，三星电子10-12月当季营业利润可能连续第二季增长，达到8.4万亿韩元(70亿美元)，比上年同期增长37%，从而创下2014年第一季以来最高同比增幅。
“我们期待记忆体芯片业务获利大有改观，为(三星)2016年第四季总营业利润作出一半的贡献，”大和在一份报告中称。
分析师称，受移动设备需求旺盛带动，记忆体芯片价格近期飙升。但让三星获利丰厚的是更高端3D NAND芯片销售，因公司在这方面领先于东芝(6502.T)、SK海力士(000660.KS)等量产芯片的竞争对手。
Eugene投资公司在一份报告中称，三星第四季半导体业务获利可能劲增至4.5万亿韩元的纪录水平，2016年全年料达13.1万亿韩元。该投资公司补充称，因需求坚挺，2017年芯片业务获利将进一步增长。
HDC资产管理公司基金经理Park Jung-hoon持认同观点，称这些零部件业务前景看起来“相当不错”。
“我们还得看看移动业务的状况如何...但我觉得，(今年)三星营业利润应可到达35万亿韩元左右的区间。”
分析师称，三星去年第四季移动业务获利可能较惨淡的第三季反弹回升，因盖乐世S7和盖乐世S7 edge智能手机销售状况稳健。
现代证券预测，三星移动业务的营业利润为2.2万亿韩元，大致持平上年同期水准，远高于7-9月当季的990亿韩元。(完)
(编译 李爽/侯雪苹；审校 高琦/龚芳)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”