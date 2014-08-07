热点聚焦：三星面临创新压力 企业文化需要脱胎换骨

分析：缴税高峰中国央行花式组合工具维稳 监管加强资金波动风险未消
路透北京4月21日 - 鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。
路透首尔8月7日 - 三星电子(005930.KS)在智能手机销售停滞不前，且将迎来新一代领导人更迭之际，还面临着改造自身的压力--该公司需要加强创新，但也不能丧失曾帮助其成为全球巨头的活力和专注。
今年夏天，为了培育更加适宜员工的环境和更加创新的文化，三星允许在首尔南部水原厂区的员工在周末工作时穿着短裤。工作时间也更加弹性，女性员工可以休产假，而不用担心失去工作。
作为韩国超级企业集团的三星，也通过遏制韩国企业界的一些固有问题，努力应对国内文化价值观的转变。强制性的深夜酒会曾经长期作为韩国职场生活的固定节目，但现在已经不再流行。
“现在公司晚间外出流行1-1-9：一种酒类、一个场所和只到九点，”一位在三星工作八年的员工称，“不再要求年轻员工留下，资深员工也要提防不能惹恼下属。”他要求不具名，因未获授权与媒体对话。
三星上个月公布第二季获利意外大幅下降，受智能手机市场份额下降影响，而且目前没有看到能扭转下降局面的明显动能来源。现年72岁的三星电子董事长李健熙5月心脏病发作后目前仍在住院，他的管理以“永远的危机”感著称。
李健熙46岁的儿子李在熔是未来接班人，曾就读于哈佛大学。由他升任可能带来新气象，但若要改变这家枝繁叶茂企业的运营方式，其任务将极为艰巨，且可能到头来证明是个错误。
“公司开始改变企业文化时，有点像拿自己的矛戳自己的盾，”三星前高级产品经理Jay Subhash称。“三星迫切需要采用能促进开放、创新和创意的文化。但这样做会危害现在最有价值的文化资产--军事化层级，这种方式使三星能够高速运营，在竞争中领先。”
**深切反思**
三星一直强调要创新，随着公司在越来越多样化的市场运营，也招聘了更多的外国人才。工作时间的规定有所放松之际，公司强调“灵活工作”原则，减少不必要的办公时间。
虽然三星希望一个比较放松的工作环境能有助于激发新的创意，但一些内部人士表示，在一种往往被形容为僵化、自上而下的管理体系的根深蒂固文化中，其进展相当缓慢。
“三星目前正在进行一些自我反省。它正在扪心自问‘我是谁，下一步我要做什么？’”韩国高级科技学院的商学教授Chang Sea-jin说。
“长期来看，这家公司需要更加国际化和开放。下放更多的自主权给雇员，可能导致失去控制权，但藉由培养能够从国际视野经营业务的人才，将会给公司带来长期利益。”
三星第二季度获利下降，引发了一些象征性的节约行动：手机部门的经理放弃部分奖金，且中短程空中交通降级坐经济舱--这是三星公司忠诚文化的一个体现。
虽然三星在智能手机、电视、冰箱和存储芯片等领域都是市场领导者，但总被贴有“快速追随者”的标签，而非苹果(AAPL.O)或谷歌(GOOGL.O)这样的创新者。
三星电子并不是唯一陷入企业文化困境的企业。
许多韩国公司面临和三星一样的问题，其企业文化源于传统儒家学派、循规蹈矩的文化，这些旧有文化也为当地企业带来成功。几位接受路透访问的三星雇员表示，公司里那些“表现显眼”的人，通常最终都会离职。
“对于韩国来说，最关键的挑战在于，这个国家深受崇尚长幼尊卑的儒家文化影响，讲究等级秩序，因此你会发现，在这样一个难以向老板发起挑战的环境里，革新是一件很困难的事，”CLSA Korea主管Shaun Cochran说。
**改变的迹象**
三星正在设法解决这个问题。
首席财务官李尚勋7月在公司的首次“大讨论”中发问，三星应该如何应对科技产业的飞速变化呢？“大讨论”活动的发起旨在进一步加强对话，其方式为通过公司新推出的马赛克内部留言板，活动共计收集到4,221条想法和意见。
“三星拥有富有才华的员工，其创造力和多样性让公司引以为傲，公司正在不断努力，为他们提供具有成长机会的环境，”公司在一份声明中说。该公司没有安排高管接受采访，但向路透提供了多项创新活动的书面材料。
根据公司的“创新实验室”计划，只要认为值得跟进，员工可以个人或团队为单位，用一年时间对他们提出的创意作进一步的开发。三星表示，去年通过这项计划以及其他一些的公司创意活动，共计细化了约1.4万个创意。
公司员工和关注三星的观察人士表示，文化上的改变已无可避免，因为韩国年轻一代所需要的，越来越不只限于高薪了。
在韩国就业门户网站Incruit今年做出的一项调查中，大韩航空公司(Korean Air)(003490.KS)荣膺韩国最理想雇主排行榜首，将三星电子自稳坐了10年之久的宝座拉下。Incruit称，三星一直以劳动强度大和个人时间受限而名声在外，这与追求工作和生活要平衡的潮流相矛盾。
即便如此，三星近300,000多名员工中有约三分之二来自海外，其绝大部分营收亦是韩国境外所贡献。
位于韩国南部港口城市釜山的LCS Communications负责人Im Chan-soo说道，在韩国的大企业中，三星因不歧视应聘者的受教育背景而备受好评。LCS Communication为准备去三星面试的人提供专属培训。
三星去年在韩国的员工流动率低于3%，而其在海外分部的流动率接近17%。
“三星愿意招用那些痴迷于公司，只看重三星，愿意为进入公司而努力的人。“Im说道。
一位曾在韩国三星电子工作过的美国人称，三星高管具有全球化思维，不过接受路透专访的很多雇员和观察人士称，该公司的文化核心绝对还是韩国人。
“我认为改变是不可避免的，”目前在三星工作的一员工说道。“这并不是因为公司决定做个开路先锋，而是社会大趋势正在发生变化。公司也有意愿要对这一体系作出变革。”(完)
(编译 朱晓军/王丽鑫/洪熙/郑茵/孙茉莉; 审校 田建华/张明钧)
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