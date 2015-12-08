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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 08:54 BJT

韩国热股：三星工程建设股价大涨23.7%，集团继承人为增股计划托底

路透首尔12月8日 - 韩国三星工程建设 周二开盘大涨，因三星集团继承人李在镕承诺支持该公司1.2万亿(兆)韩元的增股计划。

韩国三星周一称，如果三星工程建设增股得不到全额认购，三星电子副会长李在镕将购买最多3,000亿韩元的股份。

0008GMT，三星工程建设股价大涨23.7%，远超韩国综合股价指数 0.3%的涨幅，有可能创1998年12月以来最大单日百分比涨幅。(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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