三星手机起火事件突显锂电池爆炸极限

路透新加坡10月13日 - 锂电池用在便携式设备上已有25年之久。

但电池专家称，消费者需要体积更小、电池续航时间更长的设备，这迫使制造商推动技术进步，测试能往更小空间内安全蓄入能量的极限。

“电池实际上是以受控方式释放能量的炸弹，”麻省理工学院前研究员、电池初创企业SolidEnergy Systems创始人胡启朝(Qichao Hu)说。

“所有电池都存在基本的安全问题。能量密度越高，充电越快，就越容易爆炸。”

三星电子(005930.KS)周二表示，出于对消费者安全考虑，公司已对盖乐世Note7手机停产[nT8S1C900T]，并接受该款机型的更换及退货。之前数周各地发生多起Note7手机起火事件。

9月初，三星将问题归因于“制程出现相当罕见的错误”。三星已表示，仍在就理当是安全的第二批手机的起火报告进行调查。

起火的确切原因将成为监管机关、三星本身与其供应商详细研究的主题。

倘若问题不在电池，各方专家对更换后的新机仍有过热问题的可能起因实在百思不解。三星表示，要推测调查结果仍为时过早。

“我们正在评估工程、制造与质量控制流程的每一个步骤，”三星在回覆路透的电邮中表示。

韩国科技标准局一名官员表示，更换后装置出现的缺陷，与原始产品的问题或许不同。该局目前也正进行调查。

三星电子的电池供应商三星SDI (006400.KS)与新能源科技(ATL)都拒绝置评。(完)