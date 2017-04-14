版本:
中国
时事要闻 | 2017年 4月 14日 星期五 12:23 BJT

韩国警方向三星派出响应小组 此前报导称办公楼有爆炸物

路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。

三星生命 (032830.KS)称，作为预防措施，三星生命在瑞草区的总部已被疏散。消防官员和警方正在搜查该建筑。

关于是否已经发现有爆炸物，目前还不能立即知晓。(完)

(编译 孙国玉；审校 高琦)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐